نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية برقم الجلوس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية، وذلك بعد أن قام محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، باعتماد النتيجة، حيث بلغت نسبة النجاح في اعدادية القليوبية للفصل الدراسي الأول في الشهادة الاعدادية بالقليوبية نحو 75.78%، وذلك في حضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الدكتور ياسر محمود، ومدير كنترول الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية الاستاذ إسلام عيد.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية برقم الجلوس 2022:-

يمكن الآن لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية، معرفة النتيجة بإدخال رقم الجلوس، وذلك من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والذي أعلن عن قيامه بعرض نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية للطلبة والطالبات بمجرد إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على مفتاح عرض، كذلك فإنه يمكن للطلبة والطالبات في الاعدادية بالقليوبية معرفة النتيجة من خلال القيام بإدخال رقم الجلوس والاسم في تعليقات موقعنا المتميز الذي أخذ عهداً على نفسه مساعدة طلبة وطالبات الاعدادية في القليوبية للحصول على النتيجة.

من جهته قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الدكتور ياسر محمود، بأن ترتيب الادارات التعليمية في نتيجة الاعدادية محافظة القليوبية قد جاء وفقاً للترتيب التالي:-

إدارة كفر شكر التعليمية بنسبة نجاح بلغت 92%.

إدارة بنها التعليمية بنسبة نجاح بلغت 90.49%.

إدارة طوخ التعليمية بنسبة نجاح بلغت 85.04%.

إدارة العبور التعليمية بنسبة نجاح بلغت 79.34%.

إدارة شبين القناطر التعليمية بنسبة نجاح بلغت 78.98%.

إدارة قها التعليمية بنسبة نجاح بلغت 73.78%.

وأشار الدكتور ياسر محمود بأن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالشهادة الاعدادية في القليوبية قد بلغ هذا العام نحو 115352 طالب وطالبه، حضر منهم الامتحانات نحو 113489 طالب وطالبه، وبلغ عدد الناجحين في الاعدادية بالقليوبية نحو 85998 طالب وطالبه بنسبة نجاح بلغت نحو 75.78%.

وقدم محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان التهنئة لجميع طلبة وطالبات الاعدادية في القليوبية خاصة الطلبة والطالبات المتفوقين والذين استطاعوا الحصول على الدرجة النهائية أو العلامة الكاملة في كافة المواد الدراسية، حيث حثهم على مواصلة طلب العلم لأنه بالعلم يحيا الانسان، وبه تنهض الدول من كبوتها.

كما شكر محافظ القليوبية السادة القائمين على العملية التعليمية من معلمين وإداريين وطالبهم بالمزيد من الجهد في العمل من أجل رفعة وطننا الغالي مصر.