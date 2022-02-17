ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل إلى 104

جدة - نرمين السيد - وشهدت هذه المنطقة خلال ساعات تساقط 260 ميليمترا تقريبا من الأمطار، أى أكثر مما كان متوقعا لكامل شهر فبراير. ونقل قرابة 300 شخص إلى مراكز إيواء أقيمت غالبيتها فى مدارس، ووجهت جمعيات خيرية نداءات طلبا لفرش للنوم وبطانيات وسلع غذائية ومياه وملابس وأقنعة واقية. وانتشرت مشاهد عبر شبكات التواصل الاجتماعى وفى وسائل الإعلام أظهرت مساكن مدمرة بسبب انزلاقات أرضية على سفوح التلال، وسيارات تجرفها الفيضانات.

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