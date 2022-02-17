الأمم المتحدة: الانسحاب الفرنسى من مالى سيؤثر على مهام قوات حفظ السلام

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن بلاده وشركاءها الأوروبيين سيبدأون انسحابا منسقا لقواتهم المشاركة فى العمليتين العسكريتين "برخان وتاكوبا" من مالى.

وقال ماكرون - خلال مؤتمر صحفى عقده فى قصر الإليزية بالعاصمة باريس، نقلته قناة "فرنسا 24" الإخبارية، اليوم الخميس - إنه "بسبب العراقيل المتعددة من جانب السلطات الانتقالية المالية، ترى كندا والدول الأوروبية العاملة جنبا إلى جنب مع عملية برخان وداخل فرقة العمل تاكوبا أن الظروف السياسية والقانونية لم تعد ملائمة لمواصلة مشاركتها العسكرية الحالية بشكل فعال فى القتال ضد الإرهاب فى مالي"، مشيرا إلى أنه لذلك قرر الحلفاء البدء فى الانسحاب المنسق لمواردهم العسكرية المخصصة لهذه العمليات من الأراضى المالية.