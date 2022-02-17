جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن بلاده وشركاءها الأوروبيين سيبدأون انسحابا منسقا لقواتهم المشاركة فى العمليتين العسكريتين "برخان وتاكوبا" من مالى.
وقال ماكرون - خلال مؤتمر صحفى عقده فى قصر الإليزية بالعاصمة باريس، نقلته قناة "فرنسا 24" الإخبارية، اليوم الخميس - إنه "بسبب العراقيل المتعددة من جانب السلطات الانتقالية المالية، ترى كندا والدول الأوروبية العاملة جنبا إلى جنب مع عملية برخان وداخل فرقة العمل تاكوبا أن الظروف السياسية والقانونية لم تعد ملائمة لمواصلة مشاركتها العسكرية الحالية بشكل فعال فى القتال ضد الإرهاب فى مالي"، مشيرا إلى أنه لذلك قرر الحلفاء البدء فى الانسحاب المنسق لمواردهم العسكرية المخصصة لهذه العمليات من الأراضى المالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: الانسحاب الفرنسى من مالى سيؤثر على مهام قوات حفظ السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.