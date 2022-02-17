قدم أونلاين وأستلم تمويلك فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب خلال 24 ساعة فقط

قدم أونلاين وأستلم تمويلك فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد المنتجات التمويلية التي يرغب في الاستفادة منها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الحصول على تمويل فورى بسيولة نقدية سريعة وبشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، والتي تساعدهم على تلبية كافة احتياجاتهم المالية والشرائية ، بالإضافة إلى إمكانية سداد مبلغ التمويل علي أقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل.

قدم أونلاين وأستلم تمويلك فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل سريع وفورى بمبالغ مالية كبيرة بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التمويلية التي توفرها شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها تلبية كافة الاحتياجات المالية والشرائية لجميع الأفراد بالمملكة ، كما توفر شركة التيسير للتمويل للعملاء من خلال هذا البرنامج ، خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي يمكن من خلالها تقسيط مبلغ تمويل شركة التيسير من خلال أقساط شهرية مجدولة وميسرة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل.

أهم مزايا التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد

قامت شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية بتصميم عرض التمويل الشخصي بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

أتاحت الشركة للعملاء الراغبين في الاستفادة من التمويل الشخصي فرصة التقديم على العرض أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت.

توفر شركة التيسير للتمويل هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي.

الشخص المتقدم بالطلب لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من عرض القرض الشخصي المتاح لدي شركة التيسير للتمويل.

يمكن لجميع العملاء الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لهم.

تعمل الشركة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل الشخصي وذلك خلال 24 ساعة فقط من التقدم بالطلب.

يتميز التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل.

يمكن للعميل الاستفادة من إمكانية التسوية المبكرة لمبلغ التمويل في في أي وقت.

وفرت شركة التيسير للتمويل لجميع العملاء خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تمكن العميل من سداد مبلغ التمويل علي أقساط مجدولة تبدأ من 12 شهر وتصل حتي 60 شهر.

من يمكنه التقديم على تمويل شركة التيسير بدون كفيل ولا تحويل الراتب؟