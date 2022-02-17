بالأسماء نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالرقم الامتحاني للجامعات العراقية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

نتائج القبول الموازي 2021/2022 يترقب العديد من طلاب الصف السادس الاعدادي في جميع انحاء العراق والذين اجتازوا الامتحانات الخاصة بالعام الجاري بنجاح التعرف على نتائج القبول الموازي بالعراق في الجامعات العراقية والمعاهد المختلفة بجميع انحاء العراق، وذلك بعدما شهدت الفترة الاخيرة تقدم الطلاب برغبات وطلبات القبول بالجامعات العراقية في الكليات والمعاهد بالتخصصات المختلفة، والتي يختلف الالتحاق بها بناء على النسب ومعدلات القبول التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الفترة الاخيرة رسميا، ومن خلال هذه السطور نسلط الضوء على طرح كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالجامعات العراقية

وقد تقدم الفترة الأخيرة عدد كبير من الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الصف السادس الاعدادي في جميع انحاء العراق لتسجيل رغبات القبول الموازي في الجامعات بشكل عام، وذلك من خلال التقدم الكترونيا للتسجيل في الرغبات من خلال الموقع الرسمي المفعل من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث كانت وزارة التربية قد قامت بنشر النسب والمعدلات الخاصة بالقبول في الجامعات والكليات بالتخصصات المختلفة، ومن المقرر ان يتم الاعلان رسميا عن نتائج الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بناء على ما اعلنته بعض المصادر المطلعة من الانتهاء رسميا من رصد النتائج الخاصة بالقبول الموازي بالجامعات العراقية بشكل عام بجميع المحافظات.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

يمكن لجميع الطلاب استخراج نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية بسهولة بشكل الكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العالي في العراق، حيث يتم استخراج النتائج باستخدام الرقم الامتحاني فقط تسهيلا على الطلاب وتوفير الوقت والجهد في الحصول على النتيجة، وذلك من خلال اتباع فقط الخطوات التالية.

في البداية يتم الولوج مباشرة الى الموقع الرسمي الخاص ببوابة التربية والتعليم العالي في العراق من خلال هذا الرابط.

من بين الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن القبول الموازي في العراق.

اختيار الاستعلام عن نتائج القبول الموازي باستخدام الرقم الامتحاني بشكل صحيح في المكان الخاص به.

الضغط على ايقونة الحصول على النتيجة.

رسوم الجامعات العراقية 2022