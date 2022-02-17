موقع www.dirasat-gate.org استخراج نتائج القبول الموازي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني للقبول في الجامعات العراقية

استخراج نتائج القبول الموازي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني تتزايد معدلات البحث في هذا التوقيت بشكل كبير من جانب العديد من الطلاب في كافة أنحاء العراق بجميع المحافظات للتعرف على اخر تطورات الاعلان عن نتائح القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022، حيث كانت وزارة التربية والتعليم العالي في العراق قد اعلنت عن التفاصيل الخاصة بطرح نتائج القبول الموازي للطلاب الذين قاموا بتقديم رغبات القبول والالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة خلال الفترة الاخيرة، حيث تم نشر النسب والمعدلات الخاصة بالقبول ليتم بناء عليها قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد المختلفة في جميع انحاء العراق، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب الكترونيا والخطوات اللازمة.

استخراج نتائج القبول الموازي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني

نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 تعد نتائج القبول الموازي في العراق واحدة من أهم النتائج التي يهتم بها العديد من الطلاب واولياء الامور، نظرا لكونها النتائج التي تحدد مصير الطلاب للمرحلة التعليمية القادمة وهي مرحلة التقديم في الجامعات والمعاهد المختلفة في جميع انحاء العراق، حيث كانت وزارة التربية والتعليم العالي في العراق قد أعلنت خلال الأيام الأخيرة ان نتائج الطلاب الخاصة بالقبول الموازي من المقرر ان يتم الاعلان عنها رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة من قبل الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك في اطار سعي الوزارة الى تسهيل الحصول على نتائج الطلاب الكترونيا بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في العراق 2022

وقد سبق وقامت وزارة التعليم العالي في العراق بالإعلان عن نسب القبول بالجامعات العراقية المختلفة بجميع التخصصات في كافة انحاء العراق، والتي يتم بناء عليها تحديد قبول الطلاب في الالتحاق بالجامعات في العام الدراسي الجديد بعد اتمام الصف السادس الاعدادي رسميا، حيث يمكن استخراج نتائج القبول الموازي الكترونيا بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.