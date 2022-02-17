خطوات إصدار إذن إصلاح المركبات إلكترونيا عبر أبشر 2022

تقدم منصة أبشر الإلكترونية بفروعها الثلاثة؛ أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة، خدمات عديدة للمواطنين والمقيمين في السعودية، منها إصدار إذن إصلاح المركبات إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي من فروع الإدارة العامة للمرور وبالتالي توفير الوقت والجهد، وهو من أهم الأهداف التي أطلقت من أجله وزارة الداخلية السعودية هذه المنصة، ولتواكب من خلالها التطور التقني في العالم في مجال رقمنة الخدمات والقضاء على النظام القديم الذي يعتمد على الأوراق والمستندات، والذهاب إلى المقرات والهيئات والانتظار بالساعات.

خطوات إصدار إذن إصلاح المركبات إلكترونيا

وننشر خطوات إصدار إذن إصلاح المركبات إلكترونيا عبر منصة أبشر الإلكتروني من خلال اتباع هذه الخطوات:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر، باسم المستخدم وكلمة السر في المكان المخصص لكل منهما. اختيار المركبات (خدمات) واختيار إدارة المركبات. اختيار المركبة المعنيّة. اختيار إصدار إذن إصلاح. النقر على علامة تأكيد الطلب. سيجري إرسال رسالة نصيّة من منصة أبشر مُزوّدة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح. التوجه إلى الورشة المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح. مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.

خطوات الاستفسار عن صلاحية تأمين السيارة أونلاين

وعبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية في السعودية، يمكن الاستفسار عن صلاحية تأمين السيارة أونلاين، وذلك على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية. والانتقال إلى تبويب الاستعلامات الإلكترونية. ننقر على الاستعلام العام عن صلاحية التّأمين على المركبات. إدخال رقم الهوية. وإدراج رقم لوحة المركبة. إدخال الرّمز المرئي. النقر على عرض. ظهور بيانات صلاحية تأمين المرْكبة.

تجديد رخصة تأمين السيارة في السعودية 1443

ويمكن تجديد رخصة تأمين السيارة في السعودية 1443، من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الإلكترونية، وذلك على النحو التالي: