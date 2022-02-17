لافروف: مُستحيل نستأنف العمل مع مجلس الناتو

جدة - نرمين السيد - وفيما يخص المناورات العسكرية الجارية حاليًا فى بيلاروسيا، أكد لافروف أنها ستنتهى فى 20 فبراير الجارى، مضيفا فى نفس الوقت أنه من المستحيل أن تستأنف روسيا العمل مع مجلس الناتو.

وكانت روسيا قد طلبت عدم السماح لأوكرانيا بالانضمام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" وهو ما لم تعد به واشنطن أو بروكسل حتى الآن.