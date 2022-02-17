الكويت.. مرسوم أميرى بقبول استقالة وزيرى الدفاع والداخلية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الحكومة، إن المرسوم الأميرى قضى بتكليف وزير الخارجية الكويتى، أحمد ناصر الصباح، بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، كما كلف وزير النفط الكويتى، محمد الفارس، بتولى وزارة الداخلية بالوكالة.
يذكر أن وزيرى الدفاع والداخلية فى الحكومة الكويتية كانا قد تقدما باستقالتهما، أمس الأربعاء، إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة فى استخدام أداة الاستجواب مؤخرا.
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