بريطانيا تتهم روسيا بمواصلة تعزيز قواتها على الحدود الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وشدد وزير الدفاع البريطانى، على أن الدول هى التى تختار الانضمام للناتو وليس العكس، موضحا: لن نتنازل عن قيمنا فى الناتو، وسنبقى على سياسة الباب المفتوح للحلف. وتابع بأن أوكرانيا شريك بالنسبة للناتو ولكنه يواجه مشاكل داخلية، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.

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