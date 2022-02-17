بشرى لاهل الضمان الاجتماعي للاستفادة من الإسكان التنموي

بشرى لاهل الضمان الاجتماعي يتم توفيرها للراغبين في الحصول على سكني مجاني للضمان الاجتماعي من المواطنين السعوديين، حيث توفر وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة الإسكان إمكانية حصول المواطن على بيت مجاني للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ويمكن ذلك في حالة وجود شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على إمكانية التقديم للاستفادة من بشرى لاهل الضمان الاجتماعي.

بشرى لاهل الضمان الاجتماعي

تم طرح بشرى لاهل الضمان الاجتماعي وإتاحة إمكانية التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان مع ضرورة التأكيد على توافر الشروط الموضوعة لقبول التسجيل والاستفادة من الخدمات المقدمة للمستفيدين والتي تتلخص في:

شروط التسجيل في الإسكان التنموي

يمكن فقط التقديم للأفراد السعوديين.

ألا تكون قد استفدت من برامج وزارة الإسكان المدعومة من قبل.

بلوغك سن الخامسة والعشرون أولى الشروط الأساسية للتسجيل.

ألا يكون لديك مصدر دخل ثابت، ويتاح أيضًا لمحدودي الدخل.

عدم امتلاكك لوحدة سكنية مناسبة مسجلة باسمك.

ألا تكون مقيمًا خارج المملكة وقت تقديم الطلب وبشكل مستمر.

يجب أن تكون ضمن أسماء المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

طريقة التسجيل في الإسكان التنموي

للاستفادة من خدمات الإسكان التنموي يجب عليك المرور بالخطوات الأساسية الخاصة بالتسجيل والتي تتضمن:

أولًا الولوج إلى الصفحة الرسمية للإسكان التنموي.

إدخال بيانات الدخول والمتضمنة رقم هويتك وبريدك الإلكتروني وكذلك كلمة المرور.

التوجه إلى الأيقونة الخاصة بالملف الشخصي.

اختيار حالة الاستحقاق لمعرفة حالتك ومن ثم الضغط على تقديم.

الإشارة بالموافقة على التعهدات والإقرارات الخاصة بالتقديم، وبعدها يقوم الموقع بطرح عدد من الأسئلة المتعلقة بتاريخ ميلادك وعدد أفراد أسرتك ونوع سكنك الحالي.

النقر على استمرار.

إتباع تعليمات الموقع والإجابة على الأسئلة الأخرى المطروحة من خلاله.

بمجرد الانتهاء تصلك رسالة تفيد بأنك مؤهل للاستفادة من الدعم، وعليك بعد ذلك استكمال الطلب.

تقوم بالإجابة على بعض الأسئلة الإضافية والنقر على حفظ ومتابعة.

التوجه مره أخري إلى حالة الاستحقاق وطباعتها ليتم المتابعة عبر الجمعيات الأهلية المتوفرة حول المملكة، أيضًا يتاح لك التواصل والمتابعة مع وزارة الإسكان.

رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

يتاح للمستفيدين من الضمان الاجتماعي معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل وكذلك الشروط الخاصة بالإسكان التنموي عبر الرقم 199090.