نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف منحة البطالة الجزائر 2022 قيمة منحة البطالة الجزائر التسجيل عبر cnac.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف منحة البطالة الجزائر 2022، من أهم كلمات البحث حالياً مع إعلان عبد المجيد تبون رئيس الجزائر، عن إقرار منحة للعاطلين عن العمل وتحديد موعد صرفها رسمياً، وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس بعدد من ممثلي الصحف الوطنية لعرض أهم القرارات التي تخص المواطن الجزائري، وقد تم تخصيص رابط التسجيل في منحة البطالة والذي أطلقته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتسجيل بيانات الشباب الراغبين في الحصول على قيمة المنحة، وحرصاً من موقعنا “ثقفني” في متابعة أهم الموضوعات والأخبار التي تهم المواطن بمختلف الدول، فإننا نعرض عليكم تفاصيل الموضوع من مصادره الرسمية.

موعد صرف منحة البطالة الجزائر 2022

أعلن الرئيس الجزائري عبد الحميد تبون عدة قرارات خلال لقاءه مع مندوبي الصحف الوطنية، جاء من أهمها توقيت صرف منحة البطالة التي تم إقرارها في موازنة 2022، ليكون يوم الثلاثاء الموافق 1/3/2022، لمن يتطبق عليهم الشروط ممن قاموا بالتسجيل إلكترونياً على الرابط الموضح بعاليه، أو بالتقديم من خلال أحد فروع ومكاتب البطالة المنتشرة بمختلف مناطق الجزائر.

رابط التسجيل على منحة البطالة

الدخول على الموقع الإلكتروني “cnac.dz“.

تسجيل بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

أهم قرارات الرئيس الجزائري 2022

تعليق الضرائب المفروضة على السلع الأساسية. وقف العمل بضريبة رقم الأعمال على الخبازين. تخصيص إعانات للشباب العاطلين عن العمل. التغطية الصحية للشباب العاطل بدون عمل.

منحة البطالة الجزائر 2022

تحتل منحة البطالة بالجزائر مكانة متميزة، حيث أن دولة الجزائر هي أول دولة بعد أوروبا قامت بإقرار هذه الإعانة للشباب.

لتكون بمثابة صون لكرامة الشباب العاطل عن العمل، وقد وصلت نسبة البطالة في الجزائر حتي أواخر 2021 نحو 15%.

ووصل الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دينار جزائري، وكان لرفع الأسعار عالمياً تأثر سلبي على المواطن الجزائري.

فكان الخيار من الدولة للعمل على الوقوف بجانب المواطن ورفع العبء عنه.

وقد كان لتقلبات أسعار النفط عالمياً تأثير مباشر على الجزائريين.

نظراً لكون الجزائر هي رابع الدول الأفريقية التي تعتمد على العائدات النفطية وإيراداتها.

الصندوق الوطني للتأمين على البطالة

تم إنشاؤه عام 1994 كمؤسسة عمومية للضمان الاجتماعي، وهي تابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتهتم بتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن الإصلاح الاقتصادي وزيادة الأسعار، وذلك بتقديم تعويضات للبطالة ومنحة البطالة للشباب العاطل عن العمل.