أبوالغيط لـ اتحاد البرلمان العربى: استقرار المنطقة بانتهاء الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وإلى نص الكلمة العام لجامعة الدول العربية:

معالى السيد صقر غباش

رئيس المجلس الوطنى الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة

رئيس الاتحاد البرلمانى العربى

معالى السيدة فوزيــة بنت عبد الله زينل

رئيس مجلس النواب – مملكة البحرين

معالى السيد فايز الشوابكة

الأمين العام للاتحاد البرلمانى العربى

أصحاب المعالى والسعادة،

السيدات والسادة،

يسعدنى أن أعرب عن سعادتى بالمشاركة فى أعمال المؤتمر (32) للاتحاد البرلمانى العربى، وبلقاء هذا الجمع الكريم من رؤساء البرلمانات ومجالس الشورى والأمة وممثلى الشعوب العربية، متمنيا لأعمال مؤتمركم هذا التوفيق والنجاح لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية.

السيد الرئيس،

لا زال عالمنا العربى، وكما تتابعون جميعا، يمر بمرحلة تاريخية صعبة.. حيث تتسع رقعة التهديدات الجيوسياسية.. وتزداد حدة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التى تواجهها مجتمعاتنا وحكوماتنا.

لا زال العالم العربى يواجه أطماعا إقليمية خطيرة.. وسياسات توسعية وهجومية تنتهجها بعض القوى فى الإقليم بغرض بسط الهيمنة والنفوذ.. وقبل ذلك كله وبعده، تظل القضية الفلسطينية هما عربيا نحمله جميعا ونضطلع بمسئوليته.. ولدى اقتناع راسخ بأن السلام والاستقرار والأمن لن يتحقق فى هذه المنطقة من العالم، سوى بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية.

وهنا؛ يتوجب علينا الانتباه لما يمر به هذا الصراع الطويل من تغيرات مهمة تستحق الوقوف عندها.. فلم يعد الحديث عن عنصرية الاحتلال وانتهاجه سياسة التطهير العرقى اتهاما غريبا على الأسماع فى العالم.. بل صارت هناك منظمات دولية، ومؤسسات أهلية، ودول وحكومات.. تعبر بوضوح عن رأيها فى الاحتلال الإسرائيلى باعتباره تجسيدا لعنصريةمقيتة مضى عليها الزمن.. وحالة شاذة من ممارسة التطهير العرقى الذى تجاوزه العالم، ورفضته الحضارة الإنسانية.

والحقيقة أن النضال من أجل القضية الفلسطينية.. ومن أجل الحق الفلسطينى.. صار يدور على جبهات مختلفة، وبوسائل متعددة.. ويمنحنا الشعب الفلسطينى بصموده على أرضه، وتمسكه بحقوقه، وفضحه لممارسات الاحتلال العنصرية.. أقول يمنحنا الشعب الفلسطينى أسلحة مهمة فى معركتنا من أجل كسب الرأى العام العالمى لصالح قضيتنا العادلة.. باعتبارها قضية سياسية وإنسانية على حد سواء.. وعلينا أن نطور من أدواتنا وأساليبنا فى مخاطبة المجتمع المدنى عبر العالم.. وعلى نحو يفضح الواقع اليومى للفلسطينيين تحت الاحتلال.. وهو واقع مؤلم لكل أصحاب الضمير، ومخز لكل من يعتبرون عصرنا هو عصر حقوق الإنسان.

ولا شك أن للبرلمانات العربية، وما تمارسه من مهام دبلوماسية مختلفة، دورا أساسيا فى هذه المعركة.. فرسالتنا لا ينبغى أن تصل للحكومات وحدها، وإنما للشعوب وممثلى الشعوب.. ويتعين أن تكون هذه الرسالة مؤثرة ونافذة.. وأن تستند فى تفاصيلها على المعلومات الصحيحة، والمتابعة الدقيقة لما يجرى على الأرض الفلسطينية المحتلة.. ويتعين كذلك أنتكون رسالتنا موحدة ومتسقة، وبحيث تحدث الأثر المطلوب، بالتراكم ومواصلة العمل مع البرلمانات فى مختلف دولالعالم، وبخاصة فى عواصم التأثير والقرار الدولى.

السيدات والسادة،

لا زال التهديد الأكبر الذى يواجه منطقتنا يتمثل فيما تعرضت له بعض الدول العربية من أزمات طاحنة مزقت نسيجها الوطنى، وعصفت بمؤسساتها واستقرارها السياسى.. الجراح ما زالت مفتوحة ونازفة فى سوريا وليبيا واليمن.. ومازالت التسوية السياسية للأزمات فى هذه الدول تواجه تحديات صعبة، خاصة مع كثافة التدخلات الدولية والإقليمية فيها.. وغنى عن البيان أن هذه الصراعات الممتدة تؤثر على الكيان العربى بأكمله.. وتلقى بظلالها على الاستقرار الإقليمى بما تفرزه من مشكلات أمنية وإنسانية، واضطرابات اقتصادية واجتماعية.

إن استمرار الأزمات يمثل بيئة مثالية لاستفحال مخاطر الإرهاب والتطرف، فضلا عن انتشار الميلشيات والجماعات المسلحة.. وقد رأينا ما أقدمت عليه ميلشيا الحوثى مؤخرا من استهداف جبان لأهداف مدنية فى الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ والمسيرات.. وإننا ندين، بأشد العبارات، هذه الأعمال الإرهابية سواء فى مواجهة الإمارات أو المملكة العربيةالسعودية.. ونؤكد أن هذه الميلشيا، ومن يقف وراءها ويمدها بالسلاح والتأييد السياسى، إنما تمثل تهديدا خطيرا علىالأمن الإقليمى، بل وعلى سلامة الممرات البحرية، بحكم الموقع الاستراتيجى الذى تحتله اليمن على البحر الأحمر.

أما فيما يتعلق بالإرهاب.. فأؤكد أن الحرب عليه تمثل جهدا متواصلا وعملا متراكما.. لا ينبغى أن يتوانى أو يتراجع طالما ظلت هذه الآفة الخطيرة كامنة فى بعض العقول للأسف.. ومن المهم أن تظل البرلمانات العربية فى طليعة الجهد الذيتباشره دولنا وحكوماتنا من أجل التحذير من خطر هذه الظاهرة الإجرامية على تماسك المجتمعات واستقرارها، وعلىجهود التنمية واستمرارها.. فصوتكم هو فى النهاية صوت الشعوب العربية التى ترفض أغلبيتها الكاسحة ممارسةالعنف باسم الدين، وتتبرأ من قتل الإنسان أو تخريب العمران.

إن شعوبنا العربية تعول عليكم فى تعزيز التعاون البرلمانى بين الشعوب العربية باعتباره محورا جوهريا فى التضامن العربى.. كما تتطلع إلى رؤية عمل ممثلى البرلمانات العربية على مستوى طموحاتها فى تبنى قضايا المواطن العربى.. لذا فإننى أناشدكم العمل باستمرار على تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينكم لمواجهة الأخطار والتحديات التى تهددالأمن القومى العربى بمختلف أبعاده.

السيد الرئيس،

السيدات والسادة،

فى نهاية كلمتى لا يسعنى إلا أن أجدد تمنياتى بنجاح أعمال مؤتمركم على أمل أن يتوج بتوصيات وقرارات ترتقى إلى حجم المسئولية الملقاة على عاتقكم فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ أمتنا العربية.

شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،