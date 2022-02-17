على طريقة ريان.. مصرع 14 امرأة هندية داخل بئر

جدة - نرمين السيد - قال أخيل كومار المسؤول فى شرطة مقاطعة كوشينجار بولاية أوتار برادش، إن الضحايا كن يجلسن على لوح حديدى يغطى البئر قبل أن يهوى بهن إلى الأسفل، مضيفا أن البئر قديمة ولم تتحمل وزن المجموعة التى كانت تجلس على الغطاء الحديدى فانهارت.

وكانت النساء والفتيات قد تجمعن للمشاركة فى زواج تقليدى فى قريتهن.

ووصف رئيس الوزراء ناريندرا مودى الحادث بأنه "يدمى القلب"، وكتب على تويتر أن الإدارة المحلية تقدم كل مساعدة ممكنة.