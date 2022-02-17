جدة - نرمين السيد - قال أخيل كومار المسؤول فى شرطة مقاطعة كوشينجار بولاية أوتار برادش، إن الضحايا كن يجلسن على لوح حديدى يغطى البئر قبل أن يهوى بهن إلى الأسفل، مضيفا أن البئر قديمة ولم تتحمل وزن المجموعة التى كانت تجلس على الغطاء الحديدى فانهارت.
وكانت النساء والفتيات قد تجمعن للمشاركة فى زواج تقليدى فى قريتهن.
ووصف رئيس الوزراء ناريندرا مودى الحادث بأنه "يدمى القلب"، وكتب على تويتر أن الإدارة المحلية تقدم كل مساعدة ممكنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على طريقة ريان.. مصرع 14 امرأة هندية داخل بئر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.