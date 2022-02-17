واشنطن ترسل طائرات «إف ـ 35» إلى ألمانيا لتعزيز دفاعات الناتو

جدة - نرمين السيد - وأكدت قيادة القوات الجوية الاحتياطية الأمريكية، فى بيان، أنه تم إرسال هذه المقاتلات إلى قاعدة "سبانجداليم" الجوية حيث ينتمى الطيارون وطاقم الصيانة والدعم من الوحدة 388 العاملة والوحدة 419 الاحتياطية.

وأضافت القيادة أن طائرات "إف ـ 35 ـ إيه" هى المقاتلات الأكثر تطورا من بين الطائرات الأمريكية ولها قدرة على تنفيذ مهام متعددة لردع العدوان والدفاع عن الحلفاء.

وبينت أن الوحدة 388 تعتبر أول وحدة مقاتلة عاملة يمكنها استخدام هذه المقاتلات، وأن إرسالها لألمانيا يزيد من الجاهزية الدفاعية لحلف "الناتو" ويعزز قدرة الحلفاء على العمل المشترك.

ويأتى هذا بينما أفادت التقارير بأن روسيا ما زال لديها أكثر من 150 ألف جندى على الحدود مع أوكرانيا.

وقال مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية الأربعاء إن روسيا أضافت نحو 7000 جندى على حدودها مع أوكرانيا، نافيا مزاعم موسكو بأنها تسحب قواتها وأنها تقول علانية إنها لا ترغب فى التصعيد بينما تقوم بحشد قواتها للحرب بصورة غير معلنة.

يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت كذلك 8 طائرات مقاتلة أخرى من طراز "إف ـ 15 ـ إي" إلى بولندا و6 طائرات من طراز "كى سى ـ 135" إلى قاعدة رامشتاين الجوية فى ألمانيا.