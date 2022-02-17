عاجل- إجراء عسكرى روسى جديد فى شبه جزيرة القرم

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الروسية نشرت أمس الأربعاء، مقطع فيديو للدبابات ومركبات عسكرية تغادر شبه جزيرة القرم عبر جسر للسكك الحديدية بعد مناورات، مضيفة أن بعض القوات ستعود أيضا إلى قواعدها، إلا أن تلك الخطوات تلقى تشكيكاً إذ كشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.