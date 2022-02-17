لقيت 13 امرأة وفتاة مصرعهن بعد سقوطهن في بئر عن طريق الخطأ خلال حضورهن حفل زواج في قريتهن شمال الهند، وفق ما أعلنت الشرطة الهندية الأربعاء.
وأفاد أخيل كومار المسؤول في شرطة مقاطعة كوشينغار بولاية أوتار برادش للصحفيين أن الضحايا كن يجلسن على لوح حديدي يغطي البئر قبل أن يهوي بهن إلى الأسفل.
وقال قاضي المقاطعة أس. راجالينغام أن البئر قديمة ولم تتحمل وزن المجموعة التي كانت تجلس على الغطاء الحديدي فانهارت، مضيفا أن "الضحايا سقطن الى الأسفل وسحقن تحت الركام".
وكانت النساء والفتيات قد تجمعن للمشاركة في زواج تقليدي في قريتهن.
ووصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحادث بأنه "يدمي القلب"، وكتب على تويتر أن الإدارة المحلية تقدم كل مساعدة ممكنة.
وغالبا ما تجمع حفلات الزفاف في الهند أعدادا كبيرة من الضيوف، وبعض والحفلات يمكن أن تستمر لأيام عدة.
وعام 2017 لقي 24 شخصا مصرعهم خلال حضورهم حفل زفاف في ولاية راجاستان الشمالية الغربية عندما انهار جدار عليهم بسبب عاصفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مأساة بالهند على طريقة فاجعة ريان.. والضحايا 15 امرأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.