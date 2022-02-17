يوم التأسيس السعودي 1727-2022 موعد إجازة يوم التأسيس وأهم عبارات ورسائل التهنئة

يوم التأسيس السعودي، من أهم المناسبات التي يوجد عليها بحث عبر مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد إقرار الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين لهذه المناسبة العريقة، التي تعبر عن تاريخ تأسيس الدولة السعودية واستذكار لبدايتها ومن هو مؤسسها، لتضاف لمناسبة هامة أخري وهي اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، والذي يعبر عن يوم التوحيد تحت قيادة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وقد حرص موقعنا المتميز “ثقفني” على متابعة الحدث الأكثر بحثاً منذ شهر تقريباً وحتي الآن، لما له من أهمية كبيرة لدي المواطن السعودي وجميع الفئات بالدولة السعودية.

ماهو يوم التأسيس السعودي

هو يوم يوافق ذكري تأسيس الدولة السعودية، وكان ذلك في 22 فبراير عام 1727 ميلادياً، الموافق 30 جمادي الأول عام 1139 هجرياً، وكان التأسيس على يد الإمام محمد بن سعود واتخذ الدرعية عاصمة للدولة السعودية، وقد شهدت الدولة الجديدة نمواً وازدهاراً من حيث مواردها وطريقة توظيفها لخدمة البلاد.

موعد إجازة يوم التأسيس

أعلنت الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالأمر الملكي في 27 يناير 2022، بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام هو يوم الاحتفال بيوم التأسيس للدولة السعودية واعتباره إجازة رسمية في عموم البلاد، وقد تم إطلاق شعار لهذا اليوم يضمن خمس رموز هامة وهي “الخيل، النخيل، السوق، علم الدولة، الصقر”، فهي عناصر موجودة على مر العصور وأنماط حياتية مستمرة بالماضي والحاضر.

أهم عبارات ورسائل التهنئة بيوم التأسيس

يوم التأسيس كل عام وانتم بخير.

كل عام والوطن لنا دار.

يوم التأسيس صُبح الدولة السعودية ومولد أمجادها.

ارفع الخفاق خضر يحمل النور المسطر.

دام عزك يا وطن.

كل عام والشعب السعودي في أمان الله ورعايته.

يوم التأسيس رسمنا ملامح عزنا وفخرنا.

السعودية مملكة الحب والعطاء حماك الله.

نُجدد العهد على التنمية ورفعة الوطن.

يوم التأسيس سلام وأمان على مر العصور.

أهم الفاعليات