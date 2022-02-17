هناك مجموعة من شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، والتي أصدرتها من أجل مساعدة الأسر المحتاجة والفقيرة، وذلك حتى يتم القضاء على الفقر وحتى يتم توفير المتطلبات الأساسية لكل أسرة مثل المسكن والمأكل والمشرب، وهذا الشروط سوف نتعرف عليها خلال هذا المقال سوياً.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

لكي تحصل على معاش في الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية فلا بد أن تتوافر هذه الشروط:

لا بد أن يكون المتقدم على الضمان يمتلك الجنسية السعودية وليس أي جنسية أخرى.

يشترط ان يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية ولا يقيم في دولة أخرى.

كما يشترط ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد الأدنى لمعاش الضمان.

من المهم تطبيق الشروط المطلوبة من الوزارة بشأن استخدام معاش الضمان.

تحضير كل الأوراق التي يتم طلبها من أجل التقديم في الضمان.

شروط الضمان الاجتماعي للموظف

ربما تختلف الشروط بعض الشيء إذا كانت للموظف، بحيث تكون:

أن يكون الموظف الذي يقوم بالتسجيل من ضمن مواطنين المملكة العربية السعودية.

لابد ان يقيم الموظف في المملكة العربية السعودية بشكل دائم وألا يذهب للإقامة بدولة أخرى.

توافر الشروط المطلوبة في الموظف من قِبل الوزارة بشأن سكنه وصحته.

ألا يكون الموظف مشترك في في أي مؤسسة من مؤسسات التأمين الاجتماعي.

يشترط ألا يكون حاصل على أي دعم من مؤسسة حكومية.

أن يوافق على خصم ٥٠٪ من معاشه.

شروط الضمان لغير المتزوجات

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها إذا كان المتقدم فتاة وغير متزوجة، وهي تكون:

أن تكون حاملة للجنسية السعودية.

كما يشترط أن تكون الفتاة غير متزوجة وتكون إقامتها في المملكة العربية السعودية.

يشترط عدم وجود عائل مسئول منها أو ينفق عليها.

كما يشترط عدم امتلاك الفتاة لسجل تجاري.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون قد قدمنا إليك شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد والتي من المهم أن تتوافر قبل البدء في التسجيل لكي تتأكد من أن عملية التسجيل مقبولة، قم بقراءتها جيداً ومحاولة تطبيقها كما هي.