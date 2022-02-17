جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة فى الهند اليوم الخميس ارتفاع إجمالى الإصابات بفيروس كورونا إلى 42.75 مليون بعد تسجيل 30757 إصابة جديدة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة فى الهند اليوم الخميس ارتفاع إجمالى الإصابات بفيروس كورونا إلى 42.75 مليون بعد تسجيل 30757 إصابة جديدة. وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بسبب المرض ارتفع إلى 510413 بعد تسجيل 541 وفاة جديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و541 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.