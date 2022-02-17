تحركات سعودية جديدة بشأن نظام العمل.. وفيديو بالتفاصيل

تدرس المملكة العربية السعودية تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل مقابل 3 أيام إجازة أسبوعيًا، وذلك في محاولة لجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.

وردا على سؤال من مراسل "دوت الخليج" حمد المحمود خلال مؤتمر التواصل الحكومي، قال وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي: "ندرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة أو 4 أيام ونصف يوم عمل مقابل يومين ونصف يوم إجازة في الأسبوع، لتكون المملكة جاذبة للمستثمرين وتوفير فرص عمل".

وسبق السعودية في تغيير نظام العمل دولة الإمارات، حيث أعلنت النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون 4 أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

يذكر أن رؤية دولة الإمارات بقرار نظام العمل الجديد جاءت لتعزيز موقعها في التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال، وترسيخ موقعها على خريطة العالم الاقتصادية، وكمركز للأعمال هو الأنشط والأكثر كفاءة وفاعلية من نوعه في المنطقة.