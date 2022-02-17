الهند تسجل 30757 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم الخميس ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 42.75 مليون بعد تسجيل 30757 إصابة جديدة. وقالت الوزارة، إن عدد الوفيات بسبب المرض ارتفع إلى 510413 بعد تسجيل 541 وفاة جديدة.

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