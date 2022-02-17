شروط تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية 1443 والأوراق المطلوبة

شروط تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية و الأوراق المطلوبة هذا ما يبحث عنه عدد كبير جدًا من الشباب السعوديين، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعي العديد من الخدمات و التمويلات التي تساعد الملايين من المواطنين السعوديين بغرض التيسير و تشجيعهم على البدء في حياة جديدة و مساعدتهم في أعباء الحياة، لهذا يقدم بنك التنمية تمويل الزواج الذي يقدر 60 ألف ريال سعودي، وهناك العديد من المميزات التي يقدمها البنك لجذب العملاء على التقديم في التمويل حيث يتميز بأطول فترة سداد وشروط ميسرة جداً و سنقدم لكم كل هذا بالتفصيل.

شروط التقديم في تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية 1443

يتم وضع بعض الشروط و الأحكام في التقديم على التمويلات وهذا بغرض الحفاظ على حقوق المواطن وحق البنك لذلك يتم وضع الشروط التي يجب على الطرفين الالتزام بها، شروط تمويل الزواج من بنك التنمية هي:

يقدم تمويل الزوج للمواطن السعودي.

يشترط أن تكون الزوجة من أصل سعودي.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 70 عام أثناء التقديم.

لابد ألا يزيد عمر الضامن عن 55 عام.

يشترط أن تكون الزواج الأولى للمتقدم إي لم يسبق له الزواج من قبل.

ألا يزيد الدخل الشهري الثابت للمتقدم عن 12500 ريال سعودي.

يشترط إحضار قسيمة الزواج أثناء التقديم إلى تمويل الزواج من بنك التنمية.

كما يشترط أن يكون قسيمة الزواج مسجلة في المحكمة.

ألا يزيد قيمة التمويل عن 60 ألف ريال سعودي.

يتم احتساب مدة القرض منذ التقديم.

امتلاك المتقدم حساب بنكي ساري.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعي

أثناء التقديم على تمويل الزوج لابد من إحضار مجموعة من الأوراق و المستندات و هي: