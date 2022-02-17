أعضاء بالكونغرس يدعون بايدن لإعادة الحوثيين لقائمة الإرهاب

دعت مجموعة مؤلفة من 17 عضوا في الكونغرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إدارة الرئيس جو بايدن إلى إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي "منظمة إرهابية".
وجاء في مذكرة أرسلت إلى البيت الأبيض، الأربعاء، أن سحب تصنيف ميليشيات الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية "لم يقدم شيئًا يذكر" لتحسين الوضع الإنساني في اليمن.
وأكدت الرسالة، التي نشرها حساب السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة على تويتر، أن رفع اسم ميليشيات الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية أسفر عن المزيد من العنف من الجماعة المدعومة من إيران.
وفي 22 يناير الماضي، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لـ"دوت الخليج"، إن إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية قيد النظر، وذلك بعد يومين من تأكيد بايدن الأمر نفسه.
وأعادت الولايات المتحدة النظر في قضية إدراج ميليشيات الحوثي في قائمة المنظمات الإرهابية عقب هجمات شنتها في يناير الماضي على منشآت مدنية في الإمارات والسعودية وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.
وكانت إدارة الرئيس بايدن قد ألغت تصنيف الحوثيين ضمن الجماعات الإرهابية في فبراير 2021، متراجعة عن قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإدراجها ضمن هذه القائمة.
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