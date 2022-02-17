اسرع تمويل للأفراد يصل الى 300 الف ريال من مؤسسة النايفات الجديد مزاياه وخطوات التقديم وشروطه

تعتبر مؤسسة النايفات من أكبر المقرضين المتواجدين في مدن المملكة حيث تقدم العديد من أنواع التمويلات المختلفة، وبشروط ميسرة للغاية وهو ماسوف نعرضها لكم من خلال المقال وكما سوف نوضح كيفية التقديم على قرض شركة النايفات وأهم مزاياه المختلفة، حيث تقدم شركة النايفات للتمويل منتجات وعروض القروض الميسرة التي يبحث عنها المواطنين في المملكة بشروط بسيطة وبأسهل إجراءات تشمل جميع القطاعات، وتعد من الشركات المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي (سمة)، ويمكن للعملاء الحصول على استجابات تمويلية مناسبة للمدفوعات، كما يقدم العديد من الخدمات وحاسبة الأقساط لتحديد المبلغ المقدر للتمويل لكل عميل حسب إمكانياته، حيث أن المنتجات التمويلية سواء للأفراد أو الشركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات منها بطاقات الائتمان بأنواعها.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شركة النايفات:

للحصول على تمويل شركة النايفات يجب توفر عدة معايير وشروط وهى كالتالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة.

من الضروري أن يكون دخله الشهري بحد أدنى حوالي 4000 ريال سعودي.

من أهم الشروط أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية

أن يكون عمر الشخص المستفيد يبدأ من 20 سنة وحتى 60 سنة عند سداد آخر دفعة في القرض ولا يزيد عن ذلك.

ضرورة وجود سجل ائتماني جيد.

أن تكون فترة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر لجميع القطاعات.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على القرض:

ضرورة تقديم طلب التمويل المسبق.

أن يقوم الشخص المستفيد بتسجيل كافة البيانات للعملاء المتعلقة بالتزاماتهم الشخصية.

من الضروري إرسال نسخ ومعرفات أصلية.

بالإضافة إلى تقديم شهادة عميل توضح بيانات الراتب.

يشترط للحصول على قرض النايفات سجل عنوان البلد.

كما يشترط تقديم كشف حساب بنكي رسمي يوضح حساب الراتب لثلاثة أشهر.

ويشترط للحصول على قرض النايفات تسجيل رقم IBAN الخاص بالبنك.

كما يشترط تقديم بطاقة عمل توضح تصنيف الوظيفة.

ويشترط للحصول على القرض تأمين طبي معد لأكثر من 200.000.000 ريال سعودي.

أهم مزايا تمويل النايفات الجديدة:

يمتاز تمويل شركة النايفات بعدة مزايا ومن أهم هذه المزايا مايلي:

تتميز الشركة بإنها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يمكن الحصول على قروض تمويلية سهلة من خلال النافيات وذلك بهدف تلبية جميع الاحتياجات الشخصية.

تتميز بإمكانية سداد القرض على مدار 60 شهر بكل سهولة

من مزايا تمويل النايفات بعد سحب المبلغ القديم وسداد جزء من الاقساط يمكنك طلب تمويل جديد.

يتميز بأن له رسوم إدارية مقترنة بأقساط شهرية صغيرة.

يمكن الحصول على التمويل في خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب بعد مراجعة البيانات والموافقة على القرض

إمكانية الحصول على التمويل يبدأ من 10،000 ريال سعودي حتى 300،000 ريال سعودي.

كيفية التقدم لطلب التمويل الشخصي من شركة النايفات:

للحصول على تمويل شركة النايفات يجب اتباع الخطوات الاتية: