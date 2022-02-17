“حاسبة الضمان المطور بالراتب” النفاذ الوطني sbis.hrsd.gov.sa الحد المانع لراتب (فبراير 2022)

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حاسبة الضمان المطور بالراتب sbis.hrsd.gov.sa والتي يتابع المواطنين المؤهلين والمقبولين في الضمان التعرف عليها والتعرف على كيفية حساب راتب الضمان حسب عدد من العوامل، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة ودراسة كافة طلبات الاستحقاق والمتقدمين بطلب راتب ومعاش الضمان وتقوم بالتراسل التدريجي للمواطنين وتقوم بإرسال الدفعة الثانية من رواتب مستفيدي الضمان المطور عبر رسائل SMS على الهواتف النقالة.
“حاسبة الضمان المطور بالراتب” النفاذ الوطني sbis.hrsd.gov.sa الحد المانع للراتب (فبراير 2022)
سجلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طلبات المواطنين في المنصة الجديدة لرابط الضمان المطو الجديد، حيث يتم الانتقال التدريجي من المنصة القديمة للوزارة إلى المنصة الجديدة، منصة الدعم والحماية للضمان الاجتماعي المطور ابتداء من 20 نوفمبر 2021 وحتى ستة اشهر من يوم التسجيل، 23 مايو 2022 ليتم الانتقال الكامل لقاعدة البيانات والتحديث والتسجيل عبر رابط الضمان المطور بالشروط الجديدة الخاصة بالاستحقاق.
تحديث منظومة الضمان بمنصة الدعم والحماية
أعلنت وزارة الموارد البشرية عدد من الخطوات الجديدة بعد اجتماع جميع أعضائها لتكون كالتالي:
- قامت بطلب تحديث بيانات المستفيدين القدامى للانتقال على الرابط الجديد والحصول على شروط الاستحقاق الجديدة.
- أعلنت محاسبة مستفيدي الضمان وفق ألية جديدة للتسجيل والاستحقاق والصرف جنبا إلى جنب إلى رواتب الضمان القديمة.
- تقوم الوزارة بالإعلان التدريجي عن مستفيدي المرحلة الأولى والثانية برسائل نصية بالقبول أو الرفض على الهاتف النقال.
- لا يتم قبول التظلمات بالنظام الجديد حيث يكون علي غير المؤهلين التسجيل من جديد عبر رابط الضمان المطور.
- يتم انتقال خدمات المساعدة المقطوعة إلى منصة الدعم والحماية.
الحد المانع للضمان وكيفية التعرف على راتب المرحلة الثانية
|عدد الأفراد
|الاستحقاق النقدي شهريا
|الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
ألية احتساب الدخل بالضمان حاسبة الضمان المطور بالراتب sbis.hrsd.gov.sa
- يقوم المواطن باحتساب الدخل الشهري للفرد والأسرة.
- يتم احتساب الحد الأدنى من الدخل للفرد على 550 ريال ولرب الاسرة 1100 ريال.
- يقوم المواطن باحتساب جميع الدخل الاسرة المحتسب وغير المحتسب.
- يكون راتب الزوجة وحساب المواطن ضمن المحسوبات من الدخل.
- يتم احتساب قيمة الدعم إلى الراتب الشهري.
- يقوم بخصم نصف الراتب ليكون هو راتب الضمان.
- لا يتم احتساب البرامج الخاصة بالتأهيل الشامل والبرامج المساندة بالنظام الجديد.
خطوات تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443
- يكون على المواطن أن يكون له حساب على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- كما يتم الدخول مباشرة على “منصة النفاذ الوطني الموحدة الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“.
- يتم تسجيل كافة البيانات كاملة ورقم الهاتف النقال كذلك.
- لابد من حل مسألة حسابية للتأكد أنه ليس روبوت.
- يقر بصحة المعلومات.
- كما يتم الدخول على “رابط الضمان الاجتماعي المطور“.
- يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير.
- للاستفسار المباشر يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.
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