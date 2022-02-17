قدم واحصل على سيارة الأحلام من إمكان الميسر لجميع المواطنين بالمملكة الخطوات والشروط

تزداد عمليات البحث حول تمويل إمكان السعودي، حيث تقدم شركة إمكان للتيسير العديد من التمويلات الميسرة بدون صعوبة، حيث يعتبر تمويل شركة امكان من افضل التمويلات المالية للمواطنين بالمملكة حيث يقدم تمويلات بشروط ميسرة للغاية وتوفر إمكان الميسر لجميع المواطنين والمواطنة السعوديين وكذلك المقيمين بأراضي المملكة، فرصة الحصول على تمويل لسيارة الأحلام، وذلك من خلال إعلانها عبر منصة إمكان بتوفير تمويلات السيارات لكافة المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم داخل المملكة العربية، ومن خلال مقالي نوضح شروط الحصول على سيارة الأحلام بتمويل من شركة امكان ونوضح كذلك كيفية الحصول عليها للاستفادة من عرض إمكان في تملك سيارة العمر.

خطوات تقديم طلب تمويل سيارة الأحلام من إمكان الميسر:

للحصول على تمويل سيارة الأحلام من امكان يجب اتباع الخطوات الاتية:

ادخل على رابط منصة إمكان لتقديم طلب على تمويل السيارة.

ثم تقوم بإدخال كافة البيانات الخاصة بإستمارة طلب الشراء وتحتوي هذه البيانات على (اسم المستفيد وتاريخ ميلاده – ورقم الهاتف الخاص به).

بالإضافة إلى ذكر نوع الوظيفة الذي يرغب في التقديم عليها، ونوع السيارة التى تم إختيارها.

أن يقوم الشخص المستفيد بتحديد الراتب الشهري للمتقدم.

الضغط على أيقونة ”إرسال طلب”.

انتظر سوف يتم مراجعة البيانات التى تم إدخالها من طرف المتقدم لطلب تمويل السيارة.

وبعد المراجعة والتأكد من صحة البيانات سيتم تواصل فريق المبيعات للسيارات مع المتقدم المستفيد.

ويتم التواصل مع الشركة من خلال الذهاب الى أحد مستشارين المبيعات بالمنصة إمكان أو من خلال الرقم المجاني الخاص بها.

أهم مميزات طلب التمويل من إمكان:

لتمويل شركة امكان مزايا عديدة ومن أهمها مايلي: