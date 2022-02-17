موعد اجازة يوم التأسيس للمدارس ٢٠٢٢ – 1443

موعد اجازة يوم التأسيس للمدارس والجامعات أيضًا في المملكة العربية السُّعُودية تعتبر من المعلومات المهمة للغاية التي يرغب أولياء الأمور في معرفتها جيدا خصوصا مع اقتراب موعد ذكرى الاحتفال بيوم تأسيس المملكة في شهر فبراير منذ أكثر من ثلاثمائة 300 عام، ولذلك سوف يتم عبر هذا المقال موقع ثقفني توضيح موعد عطلة يوم التأسيس للطلاب.

ما هو يوم التأسيس السعودي

يوافق يوم التأسيس 22 من شهر فبراير 2022 ميلادي ويوافق ايضا بالهجري يوم 21 من شهر رجب 1443 هجري. وسبب الاحتفال بهذا اليوم أنه يمثل ذكرى قيام الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى بإعلان تأسيس الدولة السُّعُودية الأولى ولقد كان ذلك في منتصف عام 1139 هجرية وعبر التقويم الهجري كان يوافق شهر فبراير عام 1727 انظر لماذا أهمية هذا اليوم التاريخي في تاريخ المملكة أصدر الملك سلمان تعليماته بأن يتم اعتبار هذا اليوم إجازة رسمية لإحياء هذه الذكرى الخالدة.

موعد اجازة يوم التأسيس للمدارس 1443

إجازة الطلاب للمدارس والجامعات ليوم التأسيس سوف تكون في يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 ميلادية يوم 21 رجب أيضا من العام الهجري الجاري. وذلك في ضوء المرسوم الملكي الذي جاء في نص بيان الملك سلمان في شهر يناير الماضي والذي قد أشار إلى أن هذا اليوم إجازة يوم التأسيس هي إجازة رسمية لكافة القطاعات كُلََّها داخل الدولة سواء عام أو خاصه وفيما يخص العاملين فهي سوف تكون إجازة مدفوعة الأجر.

كلمات عن يوم التأسيس السعودي

هناك العديد من الكلمات والعبارات المعبرة عن يوم التأسيس في المملكة، مثال على ذلك ما يلي: