البيت الأبيض: الهجوم الروسى ضد أوكرانيا لا يزال أمرا محتملا

جدة - نرمين السيد - وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، فى مؤتمر صحفى نقلته قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم يمكن أن يبدأ فى أى وقت، مضيفة أن واشنطن لا تأخذ المزاعم الروسية حول خفض التصعيد على محمل الجد.
وتابعت المسئولة الأمريكية "هناك ما تقوله روسيا وما تفعله روسيا"، محذرة من أن القوات الروسية لا تزال على الحدود مع أوكرانيا.
وأشارت ساكى إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى خفضٍ للقوات يمكن التحقق منه على الحدود الأوكرانية.
وأوضحت ساكى أنها لا تملك معلومات بشأن الهجوم السيبرانى الذى استهداف مواقع إلكترونية فى أوكرانيا قائلة إن الخصوم يعملون على "إخفاء آثارهم" فى الفضاء الإلكتروني.
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