تايلاند تعلن تغيير اسم عاصمتها

جدة - نرمين السيد - وأوضح مكتب الجمعية الملكية أن اسم بانكوك سيبقى معترفا به، ولن يدخل الاسم الرسمى الجديد حيز الاستخدام حتى يدقق من لجنة مشاريع القوانين، التى ستأخذ فى الاعتبار ملاحظات وزارة الخارجية.

ووافق مجلس الوزراء التايلندى يوم الثلاثاء على مشروع بشأن الأسماء المحدثة للدول والأقاليم والمناطق الإدارية والعواصم، على النحو الذى اقترحه مكتب الجمعية الملكية.

وقامت الجمعية الملكية التايلاند أيضا باعتماد أسماء جديدة لعدد من الدول والعواصم حول العالم، بينها كوالالمبور والعاصمة الإيطالية روما، بالإضافة إلى تغيير عاصمة ميانمار من يانغون إلى ناى بى تاو، وتغيير مملكة نيبال إلى جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية.