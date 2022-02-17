“Ñöŵ” ننشر لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 الحدود الدنيا بالجامعات العراقية بالرقم الامتحاني

تستمر عمليات البحث من جانب عدد كبير من الطلاب في جميع انحاء العراق في هذا التوقيت للتعرف على نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022، وذلك بالتزامن مع انتهاء طلاب الصف السادس الاعدادي بجميع المحافظات في العراق من تسجيل رغبات القبول في الجامعات المختلفة بجميع التخصصات خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأت على الفور عمليات رصد النتائج الخاصة بالقبول الموازي للطلاب تمهيدا لطرحها عبر الموقع الرسمي المخصص من قبل الوزارة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالجامعات العراقية بالرقم الامتحاني والحدود الدنيا.

نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

أعلنت مصادر بوزارة التربية والتعليم العراقية رسميا خلال الأيام الأخيرة أنها قد انهت عمليات رصد النتائج الخاصة بالقبول الموازي للطلاب بالجامعات العراقية المختلفة، وذلك بعدما تقدم عدد كبير من الطلاب بطلبات الالتحاق بالجامعات المختلفة في العراق للعام الدراسي الجديد، حيث كانت وزارة التربية والتعليم قد اعلنت عن الحدود الدنيا ونسب القبول بالجامعات العراقية هذا العام، وقد أكدت أن نتائج القبول الموازي بالجامعات سوف يتم طرحها خلال الساعات القليلة المقبلة الكترونيا مباشرة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك في اطار تسهيل الحصول على النتائج من قبل الطلاب واولياء.

رابط استخراج نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

وقد تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الساعات الاخيرة ليتم من خلاله الاستعلام مباشرة عن كافة نتائج الطلاب بجميع انحاء العراق، حيث يتم الولوج مباشرة الى موقع وزارة التربية والتعليم ومن ثم التعرف على التفاصيل الخاصة بالقبول الكترونيا بسهولة في اطار رغبة الوزارة في تسهيل الخدمات التعليمية على الطلاب.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية.