نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على موعد مباراة الهلال ضد الشباب ، في صدارة مباريات 2021/2022. وكذلك القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمباراة في الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين .

افتتح ملعب فيصل بن فهد بن عبد العزيز في الرياض أبوابه لاستضافة الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.وذلك بين الهلال ونظير اللدود نادي الشباب. حيث يتنافس بقوة على الدور 21.

الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني الجديد ، رامون دياز . الذي تولى المسؤولية من البرتغالي المطرود ليوناردو جارديم ، يدخل بنية قوية ورغبة في نسيان مطبات الماضي واستعادة التوازن.

مباراة الهلال ضد الشباب

يأمل الهلال في مصالحة جماهيره ، الغاضبين من الهزيمة الهائلة على يد الأهلي المصري ، بأربعة نظيفة ، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس العالم للأندية في أبوظبي.

على مستوى الدوري السعودي للمحترفين ، الهلال في وضع غير متوازن ، حيث يحتل المركز الرابع ، مع بقاء 3 مباريات. حيث خاضت الموجة الزرقاء 17 مباراة هذا الموسم ، وفازت في 8 مباريات ، وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراتين فقط.

من ناحية أخرى. فإن الشباب في حالة أكثر من رائعة هذا الموسم. وذلك بقيادة المدرب البرازيلي المميز ، بريكليس شاموسكا ، الذي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب خلف الاتحاد المتصدر. حيث يملك الليث 40 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة وفاز في 11 مباراة وتعادل 7 أخرى وخسر في مباراتين.

موعد مباراة الهلال ضد الشباب

تحدد موعد مباراة الهلال ضد الشباب ، في الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين 2022 الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، الخميس المقبل 17 فبراير 2022.

الحكم يطلق صافرة انطلاق مباراة الهلال ونادي الشباب مساء الخميس المقبل الساعة 7:40 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 8:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات النقالة لمباراة الهلال والشباب

تتولى شبكة قنوات الشركة السعودية الرياضية SSC SPORTS HD البث الحصري والرسمي لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2021/2022.

مباراة الهلال والشباب ، على صدارة الدوري السعودي ، ستذاع على قناة SSC Sport 1 HD ، على ملعب “فيصل بن فهد”.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والشباب

أولاً: الهلال

حارس المرمى: محمد العويس.

الخط الخلفي: ياسر الشهراني – يانغ هيون سو – متعب المفرج – سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سالم الدوسري – محمد كنو – جوستافو كويلار – ماتيوس بيريرا – أندريه كاريلو.

في الهجوم: موسى ماريجا.

ثانيًا: الشباب