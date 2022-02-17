طريقة الاستعلام عن المواطن والمقيم برقم الهوية عبر وزارة العدل السعودية

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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن المواطن والمقيم برقم الهوية، هي أحد الخدمات التي وفّرتها وزارة العدل السعودية، لكي يتمكن كل من يرغب بالتعرف على تفاصيل المعاملات الخاصة بهم بشكل إلكتروني تام، كما يمكن التعرف علي كيفية الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية من وزارة العدل في المملكة، حيث إن خدمة الاستعلام عن المواطن والمقيم وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، هي عبارة عن خدمة إلكترونية مميزة للغاية، وهي ما تمكن كل مواطن أو مقيم في البلاد، من التعرف على التفاصيل الدقيقة حول المعاملات القضائية والقضايا الخاصة بهم، وذلك من خلال الدخول إلى رابط الاستعلام عن المواطن والمقيم ومن ثم إضافة البيانات اللازمة والشروع بعدة إجراءات، ومن ثم ستظهر جميع المعلومات والتفاصيل اللازمة لهم.



طريقة الاستعلام عن المواطن والمقيم برقم الهوية عبر وزارة العدل

عملت وزارة العدل السعودية على توفير للمواطنين المقيمين، خدمة الاستعلام من خلال استخدام رقم الهوية الخاصة بهم، وهي ما يمكن من خلالها التعرف على جميع المعلومات المطلوبة لهم حول معاملة أو قضية خاصة بهم لدى الوزارة، تتمثل الخطوات فيما يلي:

الانتقال إلى موقع وزارة العدل السعوديّة. ثم الانتقال إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية. النقر على أيقونة الاستعلام عن قضية برقم الهوية. ثم يجب تحديد نوع الهوية. يجب إضافة رقم الهوية في الحقل المعد له. ثم كتابة تاريخ الميلادي في الحقل المخصص له. قم بإدراج كود التحقق في المكان المخصص له. وأخيرا النقر على خيار التالي، وبذلك سيتم عرض المعلومات التفاصيل المطلوبة.

طريقة استعلام عن موعد قضية في وزارة العدل السعودي

تعتبر خدمة الاستعلام عن موعد قضية، هي أحد أفضل الخدمات التي تتوفر من قبل وزارة العدل السعودية، وهي ما تمكن صاحب القضية وذلك من كلا الأطراف من التعرف على تفاصيل القضية، لدى المحكمة بشكل دقيق، وتهدف الوزارة من خلال توفير خدمة الاستعلام عن موعد قضية إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين، وتتمثل طريقة الاستعلام الرسمية فيا يلي:

يجب أولًا الدخول إلى موقع وزارة العدل السعودية. ثم الدخول إلى حقل الخدمات الإلكترونية. النقر على أيقونة الاستعلام عن موعد قضية. ثم الدخول إلى الخدمة عبر النقر على أيقونة الدخول على الخدمة. قم بإضافة رقم القضية والسنة في المكان المخصص لها. وأخيرا تحديد المحكمة ومن ثم النقر على أيقونة البحث.

الاستعلام عن معاملة وزارة العدل

يتوفّر للمواطنين أو المقيمين في السعودية خدمة الاستعلام عن معاملة وزارة العدل، وتتم هذه العملية عبر مجموعة من الخطوات الهامة والبسيطة، وهي:

الدخول إلى موقع وزارة العدل، ثم والدخول إلى ناجز. ثم تحديد أيقونة الخدمات الإلكترونية. النقر على أيقونة التسجيل ثم النقر على أيقونة الاستعلام عن قضية أو عن معاملة أو التحقق عبر برقم الهوية. تحديد نوع الهوية ومن ثم رقمها وتاريخ الميلاد الخاص. ثم إضافة رمز التوثيق ومن ثم النقر على أيقونة التالي. إضافة البيانات المطلوبة والنقر على أيقونة الاستعلام.

رابط الاستعلام عن المواطن والمقيم

إن خدمة الاستعلام عن المعاملات الخاصة بالمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية هي خدمة إلكترونية تهدف من خلالها الوزارة إلى توفير الوقت والجهد عليهم، وتمكينهم من التعرف على تفاصيل الطلبات المقدمة من قبلهم بشكل سهل ودقيق، ولهذا عملت وزارة العدل على تفعيل رابط الاستعلام عن المواطن والمقيم، والذي يعمل على نقل المستعلم إلى موقع الاستعلام بشكل مباشر، ومن ثم عليه الشروع بمجموعة من الإجراءات اللازمة.