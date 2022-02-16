نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في الفحص المهني لضمان كفاءة العمالة بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في الفحص المهني لضمان كفاءة العمالة بالمملكة أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية برنامج الفحص المهني، والذي سوف يتم عن طريقة عمل اختبارات عملية ونظرية للمهن الحرفية ابتداء من اليوم الموافق الإثنين 8 مارس 2021، ويبحث الكثير من المواطنين والوافدين عن كيفية البحث عن مركز اختبار والتسجيل فيه، وذلك من أجل اجتياز عملية التحقق من امتلاك العامل المهارة اللازمة للقيام بمهامه الوظيفية وفق التخصص، ويكون هذا بالاعتماد على الخدمات التي تقدمها منصة قوى التابعة إلى وزارة الموارد البشرية، حيث تستلزم الخدمة بداية إنشاء حساب للمستخدم في قوى بهدف إتمام متطلبات الدخول على برنامج الفحص وحجز موعده في أحد المراكز التي ستظهر له خلال عملية البحث.

خطوات التسجيل في الفحص المهني2022

وقد دعت وزارة الموارد البشرية أصحاب المنشآت والأعمال وذلك بهدف الاستفادة من الفترة التحضيرية التي تبدأ من اليوم الإثنين الثامن من مارس 2021، وتسمح بالتسجيل في برنامج الفحص المهني لقياس مهارة وكفاءة العاملين في الداخل، قبل بدء الإلزام التدريجي بداية من يوليو المقبل وخصصت الوزارة مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها وتكون كما يلي:

الدخول إلي الموقع الرسمي لبرنامج الفحص المهني. ثم سوف يجد المشترك أمامه اختيارين الأول يكون يتيح التسجيل لأصحبا المراكز الاختبارية التي من خلالها يمكن للعامل التقديم وحجز موعد لاختبار التحقق المهني. ثم يكون في الاختيار الثاني تسجيل المنشأة في الخدمة. بعد ذلك يتم إنشاء حساب جديد. ثم في حال كان المشترك قدم مركز للاختبارات تكون واجهة التسجيل مرتبطة ببوابة برنامج الفحص المهني. أن تقوم المنشأة بالانتقال إلي بوابة تسجيل لدخول علي منصة قوي.

أهداف برنامج الفحص المهني

وضح برنامج الفحص المهني الذي أطلقته المملكة العربية السعودية مؤخرا والذي يهدف إلى العديد من الأهداف ومن أهمها الأتي:

يهدف البرنامج إلي رفع مستوى جودة سوق العمل السعودي. ثم لأن برنامج الفحص المهني لن يقبل أي فرد إلا بعد التأكد من قدرته على العمل الجيد. من أبرز أهداف برنامج الفحص المهني أنه يواكب رؤية المملكة 2030 عبر تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنظيم ورفع الإنتاجية في سوق العمل السعودي. ثم المساهمة في تنظيم سوق العمل السعودي. وذلك حتى لا يعمل أي شخص دون أمتلاك مهارة. ثم يصبح عبء على الدولة ولا يستفيد أي مهارة من عمله. إيقاف تدفق العمالة غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة. والذي كان يشكل عبء على الشركات السعودية. ويضطر المملكة لدفع أجور لأشخاص غير مؤهلين للعمل.

٣ فرص لدى العمالة الأجنبية لاجتياز برنامج الفحص المهني

أوضح مدير برنامج الفحص المهني أن البرنامج يستهدف اختبار أكثر من مليون و٧٠٠ ألف عامل في المرحلة الأولى من البرنامج، وفحص المهنيين في ١٠٩٩ مهنة حرفية، أن الاختبار يتكون من جزء نظري وعملي ويتم تقييم العامل وفق الاختبارين ويمنح كل عامل 3 محاولات لاجتياز الاختبار بشكل عام، وينقسم الاختبار إلى قسمين: قسم رئيسي ويشكل 80% للتأكد من إمكانية أداء العامل للمهنة، وتم تخصيص 20% بشأن إلمام العامل بالسلامة المهنية؛ لتقليل الخسائر واستكمل مدير البرنامج: بدأت اليوم المرحلة الإلزامية بشأن المنشآت العملاقة (التي لديها أكثر من 3 آلاف عامل) ببرنامج الفحص المهني تطبيقا للقرار الوزاري المتمثل في تطبيق الاختبارات النظرية والعملية على جميع العمالة المهنية المستهدفة.

ما هو برنامج الفحص المهني

برنامج الفحص المهني، عبارة عن اختبار مهارة نظري وعملي، ثم سوف تسعي المملكة لتطبيقه على جميع من يريد في العمل لديها، ثم بهدف التأكد من امتلاك العمالة، للمهارات اللازمة لإتقان الأعمال التي يعملون بها بعد وصولهم المملكة، ثم سوف يكون الفحص المهني إلزاميا بدءا من يوليو2021، ثم سوف يطبق تدريجيا وبشكل اختياري في الشركات الموجودة بالسعودية من اليوم 8مارس حتى شهر يوليو المقبل.

برنامج “الفحص المهني” يخضع 120 مهنة جديدة لرقابته

أعلن برنامج الفحص المهني، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في السعودية، ثم عن إضافة 6 اختصاصات جديدة يندرج تحتها 120 مهنة، ثم للتحقق من امتلاك العاملين فيها للمهارات اللازمة، لتضاف بذلك إلى الاختصاصات التي أعلن عنها البرنامج سابقاً، ثم حسب خطة الإلزام المعلنة مسبقاً لجميع المنشآت في المملكة العربية السعودية، ثم فإن الاختصاصات الستة الجديدة جاءت ضمن البرنامج في التخصصات التالية: (التكييف، اللحام، نجارة المباني، ميكانيكا السيارات، كهرباء السيارات، الدهان)، ليصل بذلك إجمالي عدد المهن التي تم إطلاقها حتى الآن إلى 225 مهنة حرفية تخصصية من أصل 1099 مهنة حرفية تخصصية.

والجدير بالذكر إن المملكة السعودية تستقبل حوالي عشرة مليون وافد أجنبي من جنسيات مختلفة سنويا، ويعمل أكثر من تسعة ملايين منهم في مهن مختلفة ويكون أبرزهم الإنشاءات والأعمال المنزلية.