البرازيل: ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية فى البرازيل إلى 58 شخصا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "فولها" البرازيلية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة قتلى الانهيارات الطينية والفيضانات المدمرة التى اجتاحت منطقة جبلية بولاية ريو دى جانيرو فى البرازيل ارتفعت إلى 58، مشيرة إلى أن الفيضانات ضربت مدينة بتروبوليس.
وقال العمدة روبنز بومتمبو إن عدد القتلى قد يرتفع مع انتشال عمال الإنقاذ المزيد من الجثث من بين الحطام، وتم انتشال 21 شخصا أحياء.
وكانت الحصيلة السابقة المعلنة 38 قتيلا، وانضم المدنيون إلى جهود الإنقاذ الرسمية.
وشهدت المنطقة الجبلية المنكوبة كوارث مماثلة فى العقود الأخيرة، من بينها كارثة تسببت فى أكثر من 900 حالة وفاة.
وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعى سيارات ومنازل تجرّها الانهيارات الأرضية والمياه تتدفق عبر بتروبوليس والمناطق المجاورة.
وأظهرت شبكة تلفزيون جلوبو منازل مدفونة تحت الطين فى مناطق لم يتمكن رجال الإطفاء من الوصول إليها بعد.
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