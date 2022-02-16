نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نظام العمل في السعودية” المملكة تخفيض أيام العمل في السعودية 4 أيام في الأسبوع لجذب الاستثمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل سوف يتغير نظام العمل في السعودية، بعدما صرح السيد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي / أحمد الراجحي، في مؤتمر صحفي اليوم وقال أن المملكة تدرس تخفيض عدد ساعات العمل في الأسبوع إلي 4 أيام، عمل مقابل 3 أيام إجازة للعاملين، وهناك مقترح أخر أن يكون العمل 4 أيام ونصف مقبل يومين ونصف إجازة، وبرر الوزير أسباب دراسة هذا المقترح وهو ما سنقدمه لقراءنا لاحقاً داخل المقال.

عقد السيد وزير المارد البشرية السعودي اليوم المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، والذي تحدث فيها الوزير عن أمور كثيرة تهم العمال وبيئة العمل في السعودية بصفة عامة، وعن خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي من خلال توطين مهن لم يعتاد عليها الشباب السعودي، وقال الوزير أنه تم الإعلان عن 32 برنامج للتوطين لإتاحة 400 ألف فرصة عمل جديدة للشباب.

نظام العمل الجديد في السعودية

أبرز الوزير خلال تصريحاته أهم النقاط الإيجابية التي سوف تعود على بيئة العمل، من خلال تخفيض ساعات وأيام العمل ومن أهم هذه النقاط ما يلي.

تخفيض أيام العمل من شأنه جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد. وأيضاً يوفر ويخلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل مما يقلل نسب البطالة بين الشباب. تخفيض أيام العمل تعطي العامل مزيداً من الراحة لكي يؤدي أقصى ما عنده في أيام العمل.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الشغل الشاغل للوزارة هو توفير فرص العمل للمواطنين السعوديون، وتنظيم سوق العمل وأيضاً توطين بعض المهن التي كان الشباب ف المملكة يبتعدون عنها، ويتم جلب العمالة من الخارج للعمل في تلك المهن والشباب السعودي عاطل عن العمل، لذا فأن أتجاه الوزارة الآن إلي تشجيع الاستثمارات الخاصة التي توفر الفرص للشباب للعمل، لأن القطاع الخاص هو الأثاث في التوظيف وأتاحه الفرص للعمل، وليس الحكومة الحكومة مهمتها توفير بيئة عمل وتنظيم فقط.

تغير نظام العمل في السعودية

في حالة أن تم دراسة هذا الموضوع من قبل المختصين والخبراء في كافة القطاعات، وتم التيقن من إفادته لبيئة العمل في المملكة، وتم إقراره سوف تقوم الوزارة بتقنينه وشرحه للمواطنين، ووضع الأسس المنظمة له.