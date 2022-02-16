قرض فوري في 15 دقائق بدون تحويل راتب وبهامش ربح مذهل ورابط التقديم

تمويل شخصي سريع من منصة سلفة بدون تحويل الراتب بالمملكة العربية السعودية، تعتبر منصة من أول المنصات الإلكترونية ولاقت شهرة واسعة وصدي كبير داخل المملكة والتي توفر اسرع تمويل يمكن أن يحصل علي الشخص المتقدم، وتقدم المنصة تمويل يبدأ من 1000 ريال حتي 5000 ريال سعودي ويمكن من خلاله تلبية احتياجاتهم كا إنشاء مشروع صغير خاص به أو سداد المصاريف المدرسية وتوفر لهم عيشة هنية وكريمة، ويتميز منصة سلفة بتقديم قروض تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فقد يحصل عليه المتقدم بشكل سريع خلال 15 دقيقة عبر الموقع الالكتروني بدون أي تعقيدات، لذلك نقدم لكم كيفية التقديم علي تمويل فوري من منصة سلفة وشروط الحصول عليه.

تمويل من منصة سلفة الإلكترونية

يبحث العديد من المواطنين عن قروض تمويلية سريعة وتكون مطابقة للشريعة الإسلامية، ويعتبر منصة سلفة أول بوابة للتمويل الشخصي السريع بفترة سداد طويلة وتكون مجدولة حسب قدرة العميل ما يمكن هامش ربح منخفض تماما، حيث تقدم مبالغ مالية يصل قيمتها 5000 ألف ريال سعودي بدون تحويل الراتب وبدون فوائد ويتم الموافقة عليه بأسرع وقت ممكن وبشروط ميسرة وغير معقدة ولا تستغرق وقت طويل فقد يحصل علية خلال 15 دقيقة فقط، حيث يوفر منصة سلفة موقع إلكتروني عبر شبكة الأنترنت يمكنك التقديم بطلب الحصول علي التمويل الشخصي بكل سهولة.

شروط الحصول علي التمويل من منصة سلفة

تقدم منصة سلفة اسرع تمويل شخصي بفترة سداد ميسرة ومجدولة حسب الراتب الشهري الخاص للعميل، ولكن بعض الشروط الواجب توافرها من اجل الحصول علي التمويل الشخصي الطارئ، والشروط هي كما يأتي: