عاجل.. أوكرانيا تطلب عقد اجتماع لمجلس منظمة الأمن فى أوروبا خلال 48 ساعة

وقال كوليبا، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "ما زلنا نطالب بالشفافية من روسيا التى رفضت حضور اجتماع فى إطار وثيقة فيينا يوم أمس، تطلب أوكرانيا الآن عقد اجتماع مشترك للمجلس الدائم ومنتدى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا للتعاون الأمنى فى غضون 48 ساعة لتوضيح المزيد من الخطوات".
وأضاف: "ندعو روسيا مرة أخرى إلى معالجة الشواغل المشروعة للدول المشاركة واستخدام أدوات منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لنزع فتيل التوترات الناجمة عن أنشطتها العسكرية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، والتصريحات حول انسحاب القوات ليست كافية، نحن بحاجة إلى الشفافية والحقائق".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكرى على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل فى أى وقت"، وهو ما نفته موسكو فى مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكرى للحلف بالقرب من حدودها.
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