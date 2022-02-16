شقة سكنية مجانية من مؤسسة الأمير بن عبد العزيز بن فهد كدعم للمستحقين| طريقة التقديم والواتساب

توفر المؤسسة الخيرية “مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فه” الكثير من الدعم الخدمي لمواطني وساكني المملكة العربية السعودية، حيث يقدم الأمير كافة سبل الدعم في الأمور التي يحتاجها المواطنين وكذلك السبل التي تساعد المملكة بواجه عام النهوض حسب رؤية 2030 م، حيث تعمل مؤسسة الأمير بن فهد علي جمع أموال الزكاة والصدقات من المتبرعين وفواعل الخير في السعودية لتوصيلها إلي الفئات المستحقة للدعم فعلياً، حيث يتم التبرع بها ودعم المواطنين اللذين اشتدت عليهم الأزمات والعوائق سواء إن كانت أزمات مادية أو أزمات مرضية، كما تساعد الأسر اللذين ليس لديهم شهري مادي أو الأسر المحدودة الدخل بجعل لهم رواتب شهرية تعينهم علي قضاء حوائجهم واحتياجاتهم وسداد ديونهم وشراء المستلزمات الحياتية الضرورية، فقد يرأس المؤسسة مجموعة كبيرة من رجال الأعمال بالمملكة لتقديم المعونات المالية السخية إلي الفقراء والمحتاجين وكذلك الأيتام.

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية

تشهد عمليات بحث جوجل في الآونة الأخيرة كثرة البحث عن رقم الواتساب الخاص بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، وكذلك البحث مستمر عن البريد الإلكتروني للجمعية، وذلك من أجل التواصل مع موظفين والمسؤولين عن الجمعية وطلب الدعم منهم أو الاستعلام عن الخدمات المتاحة حالياً، أو التبرع من خلال الأرقام الخاصة بهم، فقد ذكرنا في تقرير سابق عن المساعدات العاجلة التي تقدمها المؤسسة للغارمين والمحتاجين، حيث يتم الرد علي المستفيد خلال 14 يوم من الطلب حتي يتم التحقق من صحة بياناته، فمن اهم ما تقدمه مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد شقق ووحدات سكنية مجانية بالتعاون مع وزارة الإسكان السعودية للمحتاجين إليها بقيود محددة، فقد نعرض عليكم تواً طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب وحدة سكنية.

طريقة طلب شقة سكنية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية