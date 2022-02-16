تفاصيل نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1443 / 2022 وكيفية التسجيل عبر الرابط https://gosi.gov.sa/

تفاصيل نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1443 / 2022 يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية الجديد في المملكة العربية السعودية هو أحد صور التكافل الاجتماعي للمواطنين في المملكة العربية السعودية من العاملين في القطاعات الخاصة بجميع انحاء المملكة، بالاضافة الى العاملين تبعا لبند الاجور في القطاع العام بالسعودية، وهو النظام الذي يهدف الى تقديم حياه كريمة للمواطنين وكذلك الاسر بعد التقاعد مباشرة، آلية احتساب راتب التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي وحالات الحصول عليه حسب القانون الجديد وذلك في الحالات التي يتم بها ترك العمل سواء بسبب التقاعد او العجز او غيرها من الحالات التي يحددها النظام، ويتبع هذا النظام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ابرز التفاصيل الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية الجديد والتعرف على كيفية التسجيل.

تفاصيل نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1443 / 2022

وقد كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن صدور الموافقة على التعديل في نسب الاشتراكات الخاصة بالتأمين الاجتماعي ضد التعطل، حيث أعلنت المؤسسة انه يتم تخفيض نسب الاشتراك لتصل الى حوالي 1.5% من الاخر الذي يخضع للاشتراكات بدلا من كونه 2% والتي يتم تحملها مناصفة من قبل المشترك وصاحب العمل، وهو النظام الجديد الذي جاء اعتماده بداية من يوم الاول من شهر يناير 2022، حيث قامت المؤسسة بالتنويه بأنه القرار الذي جاء بخفض النسب الخاصة بالاشتراك جاء بسبب التقييم الدوري الذي يتم لالتزامات النوف والمنافع الممنوحة التي يعمل النظام على تقديمها.

كيفية التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد

وقد اتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة إمكانية التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة، والذي جاء على النحو التالي.