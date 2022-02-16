نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة قراءة رسائل واتساب بدون معرفة الراسل ومعرفة من لا يرد على رسالتك بسب ميزة إلغاء ظهور العلامة الزرقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة قراءة رسائل واتساب بدون معرفة الراسل ومعرفة من يستخدم تلك الميزة وشاهد الرسالة دون ان تظهر علامة قراءة رسالة الواتساب الزرقاء ومزايا كثيرة واسرار وخبايا لا يعلم عنها الكثير من مستخدمي تطبيق الرسائل واتساب والعديد من ميزات واتس المخفيه والتى يرغب الكثير فى التعرف عليها وخصوصاً أن الواتساب اصبح تطبق المراسلة الاول عالمياً والاكثر استخداماً بين الفئات العمرية المختلفة.

قراءة رسالة الواتس دون معرفة الاخرين وعدم ظهور علامة قراءة الرسائل الزرقاء

مشكلة اظهار علامتين صح امام الرسالة التى استقبلتها على تطبيق واتساب ونظراً للإحراج الذى تتسبب به تلك الميزة فى حالة عدم رغبة الشخص الرد على رسالة الواتس فتسبب له العديد من المشاكل مع الاصدقاء بسبب مشاهدة رسالة الواتساب وعدم الرد عليها لذا نقدم لكم طريقة مشاهدة رسالة الواتساب دون ان يعرف الراسل ان شاهدتها وذلك بإتباع الخطوات التالية:

اولاً يجب فتح التطبيق.

ثم الدخول على قائمة الاعدادت الموجوده فى واجهة الواتس عبارة عن ثلاث نقاط بأعلى الصفحة.

وبعد ذلك الدخول على الحساب account.

وايضاً لإلغاء العلامة الزرقاء لقراءة الرسائل فى واتس يجب الغاء تفعيل ميزة مؤشرات قراءة الرسائل read receipts وبذلك يتم الانتهاء من طريقة الغاء علامة قراءة الرسائل الزرقاء فى واتساب.

طريقة إلغاء العلامة الزرقاء في الواتساب علامة رؤية الرسائل “seen” منعاً للحرج.

طريقة معرفة اذا كان الشخص قرأ رسالتى على الواتساب وإن كان يستخدم ميزة عدم ظهور العلامة الزرقاء لقراءة الرسائل

معرفة اذا تم مشاهدة رسالة الواتساب من قبل الطرف الآخر ام لا حيث يتم ظهور علامة قراءة رسالة الواتساب الزرقاء وهى تعبر عن الاطلاع على الرسالة وهناك من يقوم بإلغاء ظهورة علامة الواتس الزرقاء لمشاهدة رسائل الاخرين دون علمهم وذلك عن طريق الخطوات سالفة.

لذا اليكم خطوات معرفة اذا كان الطرف الاخر قرأ رسالة الواتساب فى حالة تفعيل ميزة الغاء مؤشرات قراءة الرسائل: