زلزال جديد بقوة 6.2 درجات يضرب جواتيمالا

ضرب زلزال جديد غواتيمالا بلغت قوته 6.2 درجة، بعد أن كان ضربها زلزال في وقت سابق اليوم الأربعاء، بقوة 6.8 درجات.

ووقع الزلزال بالقرب من بلدة تيكويزات، على بعد حوالي 80 ميلا من عاصمة البلاد، مع أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، وألحق أضرارا بالمباني وتسبب في انهيارات أرضية.

وذكر المعهد الوطني لعلم الزلازل والبراكين والأرصاد الجوية، في وقت سابق بأن زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب غواتيمالا، عند الساعة 1.12 ليلا بالتوقيت المحلي، ويقع مركز الزلزال على بعد 54 كيلومترا من مدينة ماساتينانجو و84 كيلومترا من مدينة اسكوينتلا.

وفي الساعة 1.50 بالتوقيت المحلي تبع الزلزال هزات بلغت قوتها 5.0 درجات.