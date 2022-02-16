ضرب زلزال جديد غواتيمالا بلغت قوته 6.2 درجة، بعد أن كان ضربها زلزال في وقت سابق اليوم الأربعاء، بقوة 6.8 درجات.
ووقع الزلزال بالقرب من بلدة تيكويزات، على بعد حوالي 80 ميلا من عاصمة البلاد، مع أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، وألحق أضرارا بالمباني وتسبب في انهيارات أرضية.
وذكر المعهد الوطني لعلم الزلازل والبراكين والأرصاد الجوية، في وقت سابق بأن زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب غواتيمالا، عند الساعة 1.12 ليلا بالتوقيت المحلي، ويقع مركز الزلزال على بعد 54 كيلومترا من مدينة ماساتينانجو و84 كيلومترا من مدينة اسكوينتلا.
وفي الساعة 1.50 بالتوقيت المحلي تبع الزلزال هزات بلغت قوتها 5.0 درجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال جديد بقوة 6.2 درجات يضرب جواتيمالا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.