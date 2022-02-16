وزيرة الخارجية الكندية تتوجه إلى ألمانيا وفرنسا لمناقشة الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلانى جولى، اليوم الأربعاء، توجهها غدا الخميس إلى ألمانيا وفرنسا للتأكيد على دعم كندا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها مع الشركاء الدوليين.





وأوضح بيان صادر من وزارة الخارجية الكندية، أن الوزيرة ستحضر فى ألمانيا مؤتمر ميونيخ للأمن. كما تلتقى مع شركاء كندا وحلفائها لمناقشة الجهود المبذولة لحل الأزمة الحالية فى أوكرانيا دبلوماسيا والعواقب السريعة والخطيرة التى ستواجهها فى حالة غزو الجيش الروسى لأوكرانيا. وفى فرنسا، تلتقى الوزيرة بوزير الخارجية الفرنسى لو دريان، لمناقشة ضمان استقرار وأمن أوكرانيا. كما تحضر منتدى يرعاه الاتحاد الأوروبى حول التعاون فى منطقة المحيط الهادئ. وقالت الوزيرة: "التعاون الدولى هو حجر الزاوية فى السياسة الخارجية لكندا. من خلال العمل مع حلفائنا لمواجهة التحديات فى أوروبا الشرقية، نوضح نيتنا لدعم الأمن وحقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم".

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