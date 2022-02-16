الأردن يبدأ في تصدير الكهرباء إلى لبنان الشهر المقبل

دوت الخليج :- صرح وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، أن الأردن سيبدأ في تصدير ‏الكهرباء إلى لبنان في شهر مارس/ آذار المقبل.‏

وتابع الخرابشة : أن الأردن سيقوم بهذه الخطوة بعد الانتهاء من اتفاق تمويل مع البنك الدولي ، وفق العربية .

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