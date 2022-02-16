نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني

نتائج القبول الموازي بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن القيام بظهور نتائج القبول الموازي 2022، والتي تستطيع الحصول عليها بطريقة مباشرة من خلال الدخول على موقع الوزارة الرسمي، حيث أن الطلاب والطالبات بالفترة الأخيرة يترقبون ذلك النتائج، حتى يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة بالساعات القليلة الماضية، وأشارت الوزارة بأن بإمكان الطالب الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول عبر موقع نتائجنا، حيث أن ذلك الموقع متخصص في عرض النتائج الخاصة بالطلاب في شتى المحافظات المتنوعة، كما أنها أشارت أيضاً بأن الطالب بإمكانه التعرف على ذلك النتائج من خلال الرقم الامتحاني الخاص به، وهذا يعد أن يتم تحميل الملف الخاص بالنتائج، وسوف نتعرف اليوم على خطوات استخراج النتائج التي قد حصل عليها الطالب.

نتائج القبول الموازي 2021/2022

يوجد الكثير من عمليات البحث حول التعرف على نتائج القبول الموازي 2022 بالعراق، حيث أن عدد كبير للغاية يرغبون في التعرف على ذلك النتائج من أجل التعرف على الكليات، وقد تم القبول بها بطريقة رسمية، وقد أشارت الوزارة بإمكانية الاستعلام الطالب عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي، وهذا بعد أن قامت الوزارة بعرض ذلك النتائج عبر الموقع الرسمي الخاص بها، كما أن النتائج متوفرة الآن عبر موقع نتائجنا والذي يتم تخصيصه للقيام بنشر نتائج الطلاب والطالبات بجميع المراحل التعليمية المتنوعة بالعراق، وبإمكانك أيضاً التعرف على الحد الأدنى للقبول في الجامعات المتنوعة، والتي تنتشر بكافة أنحاء الجمهورية عن طريق موقع الوزارة المتوفر عبر شبكة الانترنت، وقد أشارت الوزارة بأن موعد بدء الدراسة بالجامعات العراقية سوف يتم بيوم 27 لشهر يناير المقبل، وإليكم الآن التعرف على خطوات الحصول على النتيجة بالسطور القادمة.

خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي

يجب على الطلاب اتباع هذه الخطوات من أجل التعرف على النتائج التي تتعلق بالقبول الموازي لذلك العام والخطوات تتمثل في الآتي: