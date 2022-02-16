عاجل.. فرنسا: أعداد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية لم تتغير

جدة - نرمين السيد - وكان أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، أكد أنه لم يتم رصد أى خفض للتصعيد من قبل روسيا على الأرض، مؤكدًا أنهم لا يخططون لنشر منظومات هجومية فى أوكرانيا.

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