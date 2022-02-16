التعليم السعودي اختبارات الفصل الثاني حضوريًا لجميع مراحل التعليم العام بالسعودية 2022م

اختبارات الفصل الثاني حضوريًا للعام الدراسي 1443هـ بجميع مراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية وفق ماتم الإعلان عنه اليوم 16 فبراير 2022 الموافق 15رجب 1443هـ، من قبل وزارة التعليم السعودي وقد تم توجيه قرار رسمي لكافة الإدارات التعليمية بالمملكة مع توضيح كافة آليات تنفيذ اختبارات الفصل الدراسي الثاني ومواعيد تنفيذها وموعد بدء الاختبارات والموعد المقرر للانتهاء من أداءها وظهور النتائج، وفق النص الصادر من وزير التعليم معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم.

اختبارات الفصل الثاني حضوريًا 1443هـ بالسعودية

ووفق آخر مستجات قرارات التعليم السعودي بأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني حضوري بكافة المراحل التعليمية، وقد راعت القرارات تنظيم عملية سير أداء الاختبارات وفق النماذج التشغيلية التي اعتمدتها أثناء عودة الفصل الثاني حضوريًا والتي من أبرز أهدافها التالي:

أولًا مراعاة تطبيق البروتوكولات الصحية للمدارس وخاصة الابتدائية ورياض الأطفال بكافة محافظات ومناطق السعودية.

كذلك العمل على تحقيق أعلى استفادة ممكنة من المرافق والمساحات المتنوعة بالمدارس.

تحقيق أعلى مستوى من التباعد الجسدي بين الطلاب في القاعات والمعامل ومرافق المدارس فكما ذكرنا سابقًا في النماذج التشغيلية.

آلية اختبارات الفصل الثاني 1443 وفق نص قرار وزارة التعليم السعودي

كما جاء في نص قرار وزارة التعليم أهم التعليمات المنظمة لآلية سير اختبارات الفصل الثاني كالتالي:

أولًا يتم أداء الاختبارات الشفهية والمواد العلمية وكذلك مواد التقويم التكويني بدءًا من يوم الأحد الموافق 26 رجب 1443هـ بحيث تكون ضمن اليوم الدراسي. كذلك يتم بدء الاختبارات التحريرية حضوري لكافة المراح التعليمية بدءًا من يوم 3 من شهر شعبان 1443هـ وتنتهي يوم الخميس الموافق 7 من شهر شعبان 1443هـ. كما يتم تقسيم الطلاب والطالبات إلى مجموعات لليوم الواحد، وفق النماذج التشغيلية المعتمدة للمدرسة، بحيث بالجلسة الواحدة يتم إجراء الاختبارات بما لايزيد عن مادتين. في النهاية يتم تشكيل لجان مشرفة على الاختبارات لتنفيذ ومتابعة أعمال سير الاختبارات وكذلك إدخال المهارات المطبقة على الصفوف الأول والثاني الابتدائي، ورصد الدرجات لباقي الصفوف الدراسية واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7 شعبان 1443هـ.

النماذج التشغيلية بالمدارس السعودية حضوريًا لطلاب مراحل التعليم العام 2022م

في الختام وفق سياق آلية تنفيد قرارات وزارة التعليم السعودية فالنماذج التشغيلية كل مدرسة تم اعتمادها من قبل الوزارة لمراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتأتي الثلاث نماذج كالتالي: