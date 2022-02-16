جدة - نرمين السيد - وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة بقيادة اللواء العميد كاظم جابر محيسن وبالاشتراك مع قوة من مركز شرطة المعتصم، قامت بتنفيذ عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية فى ناحية "المعتصم" التابعة لقضاء سامراء".
وأضافت أن العملية أسفرت عن تدمير مخزن للعتاد تحت السيطرة يحتوى على 4 قنابل هاون عيار 60 ملم و3 قذائف مدفع ميدانى عيار 120 ملم وقذيفة مدفع نمساوى عيار 155 ملم و قنبلة هاون عيار 82 ملم، وتم معالجتها من قبل قوات الجهد الهندسى المرافقة لتنفيذ العملية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق : تدمير مخزن للعتاد يعود لداعش بمحافظة صلاح الدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.