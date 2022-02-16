روسيا: الناتو لديه مشكلة فى تقييم الوضع بوعى

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، تعليقا على تصريحات حلف "الناتو" بأنه لا يرى أى إشارات على خفض التصعيد على الحدود مع أوكرانيا: إن "حلف شمال الأطلسى لديه مشاكل فى تقييم الوضع بوعى"، مشيرا إلى أن الحلف يرى فقط زيادة القوات الروسية على الحدود مع كييف.





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