جدة - نرمين السيد - وتنجم أنفلونزا الطيور عن العدوى بالكثير من سلالات فيروس الأنفلونزا (A) التي تصيب الطيور البرية عادةً، ويمكن أن تنتشرَ العدوى بسهولة إلى الطيور الدَّاجنة، ولكنَّها نادرًا ما تنتشر من الحيوانات إلى الأشخاص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الهند تعلن تفشى فيروس أنفلونزا الطيور شديد العدوى شمال شرق البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.